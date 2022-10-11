Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, ці масовані ракетні удари по Україні не є помстою за Кримський міст. Окупанти планували цю атаку ще раніше.

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Путін програє війну

На думку Яковенка, такі звірячі масовані ракетні удари – наслідок того, що Путін програє війну. Приводом для цієї атаки стали успіхи української армії під час потужного контрнаступу на кількох напрямках.

Путін програє війну. Якщо вже говорити про привід, то це – успіхи української армії. Спершу Харківська область, потім Херсонська, а далі й Донецька. А це вже "сакральні" для окупантів назви,

– зазначив Яковенко.

Путін розуміє, що після військової поразки його існування в ролі президента закінчиться. Тому диктатор намагається усіма шляхами переламати ситуацію, але йому нічого не виходить.

Яковенко наголошує – Україна не давала жодного приводу для Росії, щоб почати проти неї війну. Але Путін захотів втілити свої схиблені мрії в реальність.

Яковенко про те, чому Росія завдала масований ракетний удар по Україні: дивіться відео

Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти завдали другий масований ракетний удар по Україні. Цього разу загарбники випустили 28 крилатих ракет та понад 15 безпілотників. На щастя, українським військовим вдалося збити аж 33 повітряні цілі – 20 ракет і 13 БпЛА.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, чи продовжить Росія ракетні масовані удари й завтра, 12 жовтня. Потрібно готуватися до всього, але очевидно, що окупанти, якщо й спробують, то запустять менше ракет.