Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, цілком можливо, що завтра окупанти спробують втретє завдати масований ракетний удар.

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Думаю, цілком реально, що третій етап теж буде. Сьогодні вони запустили 33 ракети – "Калібри", Х-22, Х-101 (командування Повітряних сил ЗСУ пише про 28 ракет – 24 канал). Завтра теж може бути якась кількість ракет. Можливо, менше, ніж сьогодні,

– зазначив Жданов.

Він додав, що після потенційного третього масованого удару піде зниження активності окупантів. Найімовірніше, динаміка буде такою, як в попередні кілька місяців.

Окупанти не зможуть тримати такий темп, адже для масованих ударів потрібно зосередити ці ракети в окремих місцях і знижувати кількість їх використання безпосередньо у бойових діях на фронті.

На думку Жданова, такими масованими ударами Росія в черговий раз намагається схилити Україну до переговорів. Але зрозуміло, що ніхто зараз домовлятися з окупантами не буде.

Сьогоднішні масовані ракетні удари можна прив'язати до політичної ситуації, яку Росія намагається скласти навколо України. А саме – лобіювання російського наративу, що треба сідати за переговори. Якщо це провалюється, то далі навіть масований ракетний удар немає сенсу. Він не буде "нести" такого політичного навантаження,

– наголосив Жданов.

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Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти завдали вже другий масований ракетний удар по Україні. Вони запустили 28 ракет та понад 15 ударних безпілотників. Українські сили ППО збили 33 повітряні цілі – 20 ракет та 13 безпілотників.

Сполучені Штати планують якнайшвидше відправити Україні NASAMS, яка посилить протиповітряну оборону держави. Щоб максимально прискорити цей процес, систему збиратимуть із вже наявних частин, а не з нуля.