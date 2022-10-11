Окупанти 8 жовтня атакували регіони України ракетами, залишивши без зв'язку та світла великі території. Це вкотре довело, що нашій державі потрібно більше сучасних систем протиповітряної оборони – у Пентагоні над цим працюють.

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Прискорення виробництва оборонних установок NASAMS

NASAMS – це норвезькі зенітно-ракетні системи. Їх виробляє компанія Raytheon та використовують країни-члени Північноатлантичного альянсу.

Через загострення ситуації у війні Росії з Україною США пообіцяли якомога скоріше надати ці установки. Щоб цей процес максимально прискорити, ЗРК збиратимуть з наявних частини, а не створюватимуть зброю з нуля.

Це один із прикладів нашого вміння швидко співпрацювати з промисловістю, щоб прискорити доставляння зброї. Ми використовуємо деякі наявні запчастини для збирання зброї та укладаємо контракти в рамках USAI на покупку додаткових деталей,

– заявили й Пентагоні.

Розмова Зеленського з Байденом

Лідери обох держав у телефонному режимі 10 жовтня обговорили посилення атак зі сторони Росії та передачу нашій державі зброї. За словами Зеленського, протиповітряна оборона є пріоритетом для України. Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні необхідну підтримку, зокрема поставляючи ППО.

Також у США висловили співчуття рідним і близьким всім тих, хто загинув внаслідок влучання російських ракет в цивільну інфраструктуру. У Білому домі побажали швидкого одужання всім пораненим. Світ бачить, як Україна героїчно бореться з державою-терористкою та не може залишатись осторонь.

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Україні дуже потрібні сучасні ППО

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат запевнив, що українські ППО ліквідовують чимало ракет, однак, попри ефективну боротьби з ворожою авіацією, нам бракує більше потужних систем протиповітряної оборони.

Ща словами Ігната, Німеччина надсилає Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T. А Сполучені Штати Америки – ЗРК NASAMS.

Варте уваги – потрібно готувати до ще одного можливого масованого обстрілу: дивіться відео