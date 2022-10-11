Про це 24 каналу розповів керівник "Благодійного фонду Сергія Притули" та волонтер Сергій Притула. Він також зазначив, що ще будуть збори коштів, поки триває активний аналіз, на що варто збірати кошти.

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"На горизонті буде сума у 5-6 мільйонів доларів, не хочу спойлерити, але вам сподобається", – каже Притула.

Ми маємо прецеденти, коли українці донатили набагато більші суми за добу під великий збір, аніж вони скидають тим самим волонтерам за місяць. Але не варто забувати про рутинну роботу волонтерського середовища, бо такі масштабні збори – гаразд, але це тільки частинка мозаїки роботи волонтерського фонду чи волонтера,

– додає волонтер.

Більше часу та коштів займає саме закупівля того, що просять наші військові в щоденному режимі.

Чи можна огранізувати збір коштів на "ядерку"

Безумовно, українці б скинулись на ядерну зброю, але поки що ця номенклатура не доступна українським волонтерам, але наголошу на слові поки що.

Що відомо про українські дрони-камікадзе: відповідь дивіться у відео

Коротко про збір Сергія Стерненка та Сергія Притули на безпілотники RAM ІІ UAV

RAM ІІ UAV – це безпілотник, який створений на базі одного з найкращих українського БпЛА "Лелека-100". Бойова частина дрона-камікадзе важить до 3 кг. Він може нести бронебійну, термобаричну або осколково-фугасну бойову частину, залежно від типу цілі.