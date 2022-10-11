Президент заявив, що лише за ранок окупанти випустили по Україні 28 ракет. Наша ППО збила 20 із них.

Важливо Наша мета – берегти чверть електрики у пікові години: Зеленський закликав українців економити

Крім того, окупанти застосували понад 15 безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість також вдалось збити.

По всій країні відновлюють електропостачання

За словами Зеленського, по всій країні швидко й ефективно йдуть відновлювальні роботи. Він відзначив, якби ще не сьогоднішні удари, то вже б відновили енергопостачання, водопостачання та зв’язок, які терористи пошкодили вчора.

А сьогодні Росія доб’ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування – всюди буде оновлена інфраструктура. Де були втрати – вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога – будуть руїни російської державності,

– наголосив президент.

Зеленський відзначив військових та рятувальників

Зеленський подякував бійцям Повітряних сил, Сухопутних військ і розвідки, які залучені до захисту від цих російських ударів. Також глава держави відзначив Дмитра Шумського – зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок. Зеленський розповів, що 10 жовтня військовий проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК "Стінгер" збив 2 крилаті ракети терористів.

Крім того, лідер подякував рятувальникам. Тисячі працівників ДСНС миттєво прибули на виклики й почали знешкодження наслідків терористичних атак.

Особливо президент відзначив самовіддані та рішучі дії:

старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області;

сержанта Олександра Сміяна, пожежника-рятувальника, Запорізька область;

прапорщика Юрія Лозинського,

молодшого сержанта Олексія Білецького,

респіраторників гірничо-рятувального відділення, місто Київ.

"Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим! Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб – за якісну реакцію та швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, справді у єдності й на відмінно", – додав президент.

Завдяки роботі цих людей більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики та звʼязку, вже забезпечені цим.

Потрібно економити споживання електрики

Зеленський зауважив, що в деяких регіонах запроваджують вимушені відключення електроенергії. Він подякував українцям, які вчора дослухалися й обмежили власне споживання електрики у пікові години – із 17 до 22.

Президент розповів, що завдяки цьому вдалося зберегти десяту частину енергії. Однак мета – берегти чверть електрики саме в ці пікові години. Зеленський закликав сьогодні і найближчим часом це робити. Він порадив перенести споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби.

Розвідка має встановити причетних до схем із іранськими дронами

Президент розповів про участь в роботі позачергового саміту "Групи семи". Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. Зеленський переконаний, що за нову хвилю терору має бути й нова хвиля відповідальності для Росії. Наприклад, санкції, нові форми політичного тиску й нові форми підтримки України.

У форматі "Рамштайну" завтра обговорять оборонну підтримку України. Зеленський чекає від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну й протиракетну оборону, домовленостей щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї та боєприпасів.

Також глава держави поставив завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами.

Усіх терористів покарають

Зеленський сьогодні окремо поговорив з премʼєр-міністрами Італії та Австралії. Він почув чітку підтримку й засудження всіх проявів російської агресії проти України.

Маємо й докладну заяву "Групи семи", зокрема й про те, що всіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності. Починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи всіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси,

– додав президент.

Насамкінець глава держави повідомив хорошу новину – з російського полону звільнили 32 наших воїни.

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