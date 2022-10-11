Президент заявил, что только за утро оккупанты выпустили по Украине 28 ракет. Наша ПВО сбила 20 из них.
Важно Наша цель – беречь четверть электричества в пиковые часы: Зеленский призвал украинцев экономить
Кроме того, оккупанты применили более 15 беспилотников, почти все – ударные иранские. Большинство также удалось сбить.
По всей стране возобновляют электроснабжение
По словам Зеленского, по всей стране быстро и эффективно идут восстановительные работы. Он отметил, если бы еще не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера.
Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление. Где были разрушения – повсюду будет обновлена инфраструктура. Где были потери – уже есть или еще будут постройки. Где были какие-либо надежды врага – будут руины российской государственности,
– подчеркнул президент.
Зеленский отметил военных и спасателей
Зеленский поблагодарил бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, вовлеченных в защиту от этих российских ударов. Также глава государства отметил Дмитрия Шумского – зенитно-ракетный взвод 57 отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление. Зеленский рассказал, что 10 октября военный проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов.
Кроме того, лидер поблагодарил спасателей. Тысячи работников ГСЧС мгновенно прибыли на вызовы и начали обезвреживать последствия террористических атак.
Особо президент отметил самоотверженные и решительные действия:
- старшего прапорщика Бориса Шаповалова, командира отделения в Запорожской области;
- сержанта Александра Смеяна, пожарного-спасателя, Запорожская область;
- прапорщика Юрия Лозинского,
- младшего сержанта Алексея Белецкого,
- респираторщиков горно-спасательного отделения, город Киев.
"Спасибо всем врачам, которые оказывали помощь раненым и травмированным! Спасибо всем энергетикам и работникам коммунальных служб – за качественную реакцию и быструю работу. Я благодарю работников местных властей, руководителей местного самоуправления и чиновников, которые работали вместе, действительно в единстве и отлично", – добавил президент.
Благодаря работе этих людей большинство городов и сел, которые террористы хотели оставить без электричества и связи, уже обеспечены этим.
Нужно экономить потребление электричества
Зеленский отметил, что в некоторых регионах вводят вынужденные отключения электроэнергии. Он поблагодарил украинцев, которые вчера прислушались и ограничили собственное потребление электричества в пиковые часы – с 17 до 22.
Президент рассказал, что благодаря этому удалось сохранить десятую часть энергии. Однако цель – беречь четверть электричества именно в эти пиковые часы. Зеленский призвал сегодня и в ближайшее время это делать. Он посоветовал перенести потребление энергии техникой, требующей много электричества, на другие часы суток.
Разведка должна установить причастныех к схемам с иранскими дронами
Президент рассказал об участии в работе внеочередного саммита "Группы семи". Обсудили реагирование сильнейших демократий на новую российскую эскалацию. Зеленский уверен, что за новую волну террора должна быть и новая волна ответственности для России. К примеру, санкции, новые формы политического давления и новые формы поддержки Украины.
В формате "Рамштайна" завтра обсудят оборонную поддержку Украины. Зеленский ждет от партнеров прогресса в вопросе о противовоздушной и противоракетной обороне, договоренности о новой поставке другого необходимого нам оружия и боеприпасов.
Также глава государства поставил задачу для разведки – установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, в схемы с иранскими дронами.
Всех террористов накажут
Зеленский сегодня отдельно побеседовал с премьер-министрами Италии и Австралии. Он услышал четкую поддержку и осуждение всех проявлений российской агрессии против Украины.
Есть и подробное заявление "Группы семи", в том числе и о том, что все ответственные за террор против Украины будут привлечены к ответственности. Начиная с нынешнего политического руководства России и заканчивая всеми, кто обслуживает эти террористические интересы,
– добавил президент.
В заключение глава государства сообщил хорошую новость – из российского плена освободили 32 наших воина.
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