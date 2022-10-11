Про це 24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, Суровікін є такою собі передавальною ланкою між главою Кремля і виконавцями.

Зверніть увагу Суровікін вже й так був одним з командирів російської армії, але успіхів не досяг, – Фейгін

Чому Суровікіна призначили керувати армією Росії в Україні

Світан зазначив, що Сєргєй Суровікін є піхотним генералом, який чомусь став льотчиком, жодного разу не пілотуваючи літак.

Його поставили начальником Повітряно-космічних сил Росії. Максимум, що він може робити, – це давати команди цілій машині ПКС для виконання завдань,

– сказав військовий експерт.

За його словами, оскільки у Суровікіна мислення більше піхотного генерала, то максимум, що він може зробити – це ставити завдання з бомбардування, як це було в Алеппо та Маріуполі.

Суровікін ретранслює команди Путіна

Світан зауважив, що Суровікін, найімовірніше, ретранслює команди Путіна. Він є тією людиною, яка, наче машина, працюватиме саме для виконання команд.

Він ретранслює команди Путіна на знищення інфраструктури України для того, щоб примусити Західні країни зупинити Україну в наступі й почати якийсь переговорний процес,

– заявив полковник запасу ЗСУ.

Тобто, резюмував він, Суровікін – це просто передавальна ланка між Путіним і виконавцями. Зокрема, тими ж Повітряно-космічними силами Росії.

Призначення Суровікіна та масований обстріл України: головне

У Міністерстві оборони Росії відбулася низка кадрових змін. Так, 8 жовтня російський президент Владімір Путін офіційно призначив командувачем окупаційними військами в Україні Сєргєя Суровікіна.

У розвідці Великої Британії вважають, що призначення Суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російського співтовариства національної безпеки покращити проведення "операції".

Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли міста України. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО.

11 жовтня ранок в Україні почався майже так само, як і днем раніше. Росія знову здійснила масовий запуск ракет та дронів по території нашої держави.

До речі – російська пропаганда в істериці через обстріли України: дивіться відео