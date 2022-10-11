Про це 24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, Суровікін є такою собі передавальною ланкою між главою Кремля і виконавцями.
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Чому Суровікіна призначили керувати армією Росії в Україні
Світан зазначив, що Сєргєй Суровікін є піхотним генералом, який чомусь став льотчиком, жодного разу не пілотуваючи літак.
Його поставили начальником Повітряно-космічних сил Росії. Максимум, що він може робити, – це давати команди цілій машині ПКС для виконання завдань,
– сказав військовий експерт.
За його словами, оскільки у Суровікіна мислення більше піхотного генерала, то максимум, що він може зробити – це ставити завдання з бомбардування, як це було в Алеппо та Маріуполі.
Суровікін ретранслює команди Путіна
Світан зауважив, що Суровікін, найімовірніше, ретранслює команди Путіна. Він є тією людиною, яка, наче машина, працюватиме саме для виконання команд.
Він ретранслює команди Путіна на знищення інфраструктури України для того, щоб примусити Західні країни зупинити Україну в наступі й почати якийсь переговорний процес,
– заявив полковник запасу ЗСУ.
Тобто, резюмував він, Суровікін – це просто передавальна ланка між Путіним і виконавцями. Зокрема, тими ж Повітряно-космічними силами Росії.
Призначення Суровікіна та масований обстріл України: головне
- У Міністерстві оборони Росії відбулася низка кадрових змін. Так, 8 жовтня російський президент Владімір Путін офіційно призначив командувачем окупаційними військами в Україні Сєргєя Суровікіна.
- У розвідці Великої Британії вважають, що призначення Суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російського співтовариства національної безпеки покращити проведення "операції".
- Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли міста України. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО.
- 11 жовтня ранок в Україні почався майже так само, як і днем раніше. Росія знову здійснила масовий запуск ракет та дронів по території нашої держави.
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