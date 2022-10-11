Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, Суровикин является неким передающим звеном между главой Кремля и исполнителями.

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Почему Суровикина назначили руководить армией России в Украине

Свитан отметил, что Сергей Суровикин является пехотным генералом, который почему-то стал летчиком, ни разу не пилотируя самолет.

Его поставили начальником Воздушно-космических сил России. Максимум, что он может делать, – это давать команды целой машине ПКС для выполнения задач,

– сказал военный эксперт.

По его словам, поскольку у Суровикина мышление больше пехотного генерала, то максимум, что он может сделать – это ставить задачу бомбардировки, как это было в Алеппо и Мариуполе.

Суровикин ретранслирует команды Путина

Свитан отметил, что Суровикин, вероятнее всего, ретранслирует команды Путина. Он тот человек, который, как машина, будет работать именно для выполнения команд.

Он ретранслирует команды Путина на уничтожение инфраструктуры Украины для того, чтобы заставить Западные страны остановить Украину в наступлении и начать переговорный процесс.

– заявил полковник запаса ВСУ.

То есть, резюмировал он, Суровикин – это просто передающее звено между Путиным и исполнителями. В частности, теми же воздушно-космическими силами России.

Назначение Суровикина и массированный обстрел Украины: главное

В Министерстве обороны России произошел ряд кадровых изменений. Так, 8 октября российский президент Владимир Путин официально назначил командующим оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина.

В разведке Великобритании считают, что предназначение Суровикина, вероятно, отражает усилия российского сообщества национальной безопасности улучшить проведение "сделки".

Утром 10 октября русские войска массированно обстреляли города Украины. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.

11 октября утро в Украине началось почти так же, как и днем раньше. Россия снова осуществила массовый запуск ракет и дронов по территории нашего государства.

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