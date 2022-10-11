Суровикин ранее командовал Воздушно-космическими силами России, а недавно – Южной группировкой войск в Украине. Об этом сообщили в разведке Великобритании.

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Суровикин столкнется с проблемами

По данным британской разведки, в течение большей части "операции" России, вероятно, не хватало одного уполномоченного полевого командира. Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал этот пост в течение периода с апреля по август 2022 года, но неясно, мог ли он эффективно контролировать часто разрозненные и конкурирующие группировки сил.

Назначение Суровикина, вероятно, отражает усилия российского сообщества национальной безопасности по улучшению проведения "операции",

– отметили в разведке.

Однако генералу, вероятно, придется конкурировать с все более фракционным российским Минобороны, имеющим мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним в Украине.

Напомним, что Суровикин является одним из любимчиков Владимира Путина. В 2017 году этого генерал-полковника назначили на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим вид войск, который включает военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны и космические войска.

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