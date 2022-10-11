Суровікін раніше командував Повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно – Південним угрупованням військ в Україні. Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

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Суровікін зіткнеться з проблемами

За даними британської розвідки, протягом більшої частини "операції" Росії, ймовірно, не вистачало одного уповноваженого польового командира. Генерал Олександр Дворніков, ймовірно, обіймав цю посаду протягом періоду з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи міг він ефективно контролювати часто розрізнені та конкуруючі угруповання сил.

Призначення Суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російського співтовариства національної безпеки покращити проведення "операції"

– зазначили у розвідці.

Однак генералу, ймовірно, доведеться конкурувати з дедалі більш фракційним російським Міноборони, який має мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним в Україні.

Нагадаємо, що Суровікін є одним з улюбленців Владіміра Путіна. У 2017 році цього генерал-полковника призначили на посаду головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії. Він став першим загальновійськовим генералом, який очолив вид військ, що включає військово-повітряні сили, війська протиповітряної та протиракетної оборони та космічні війська.

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