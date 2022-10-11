Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, эти массированные ракетные удары по Украине не являются местью за Крымский мост. Оккупанты планировали эту атаку еще раньше.

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Путин проигрывает войну

По мнению Яковенко, такие зверские массированные ракетные удары – следствие того, что Путин проигрывает войну. Поводом этой атаки стали успехи украинской армии во время мощного контрнаступления на нескольких направлениях.

Путин проигрывает войну. Если уж говорить о поводе, то это успехи украинской армии. Сначала Харьковская область, затем Херсонская, а затем и Донецкая. А это уже "сакральные" для оккупантов названия,

– отметил Яковенко.

Путин понимает, что после военного поражения его существование в роли президента истечет. Поэтому диктатор пытается всеми путями переломить ситуацию, но у него ничего не выходит.

Яковенко отмечает – Украина не давала никакого повода для России, чтобы начать против нее войну. Но Путин захотел воплотить свои больные мечты в реальность.

Яковенко о том, почему Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: смотрите видео

Напомним, 11 октября российские оккупанты нанесли второй массированный ракетный удар по Украине. На этот раз захватчики выпустили 28 крылатых ракет и более 15 беспилотников. К счастью, украинским военным удалось сбить 33 воздушных цели – 20 ракет и 13 БпЛА.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, продолжит ли Россия ракетные массированные удары и завтра, 12 октября. Нужно готовиться ко всему, но очевидно, что оккупанты, если и попробуют, то запустят меньше ракет.