AIM-120 AMRAAM – американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення (ГСН), пише 24 канал. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей.
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AIM-120 AMRAAM – основна зброя класу "повітря – повітря" всіх типів сучасних винищувачів збройних сил США, ВПС Великої Британії, Німеччини та низки інших країн-членів НАТО.
У зенітному варіанті вони запускаються з контейнерів. Шість таких контейнерів встановлені на пусковій установці норвезького ЗРК NASAMS.
ЗРК NASAMS / Фото kongsberg.com
Ракети AMRAAM мають декілька модифікацій. У різних модифікаціях максимальна дальність пуску ракети складає від 50 до 180 кілометрів.
Модифікацій ракети AIM-120 AMRAAM
AIM-120A – базова модифікація.
AIM-120B мають перепрограмувальні модулі EPROM, новий цифровий процесор і низку інших нових елементів.
AIM-120C – основна відмінність від попередніх у зменшенні розмаху крила і оперення до 447 міліметрів.
AIM-120C-4 отримала нову бойову частину WDU-41/В меншої маси – 18 кілограмів (замість 23,5 кілограма на ранніх модифікаціях).
AIM-120C-5 має нове програмне забезпечення, що підвищує роздільну здатність та підвищену перешкодозахищеність.
AIM-120C-6 – аналог AIM-120C-5, але має радіопідривач нової конструкції.
AIM-120C-7 має збільшену дальність стрільби до 120 кілометрів.
AIM-120D оснащується двосторонньою системою зв'язку і вдосконаленою ІНС з корекцією GPS. Це спільний проєкт ВВС і ВМФ США. Ракета має дальність стрільби до 180 кілометрів.
NCADE – програма розробки протиракети повітряного базування з використанням компонентів ракети AMRAAM. Призначена для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності.
Ракета AIM-120 AMRAAM / Фото Бейлон Грейджой
Дальність різних модифікацій ракети:
- AIM-120A/B/С: 55 –75 кілометрів
- AIM-120C-5/С-6: близько 105 кілометрів
- AIM-120C-7: до 120 кілометрів
- AIM-120D: до 180 кілометрів
Ракети AMRAAM різних модифікацій відрізняються та постійно вдосконалюються.
Загальні характеристики базової модифікації:
- Основна функція: тактична ракета повітря – повітря
- Довжина: 366 сантиметрів
- Вага при запуску: 150,75 кілограма
- Діаметр: 17,78 сантиметра
- Розмах крил: 52, 58 сантиметри
- Дальність: 55 – 75 кілометрів
- Швидкість: надзвукова
- Боєголовка: вибуховий фрагмент
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