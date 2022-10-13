AIM-120 AMRAAM – американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення (ГСН), пише 24 канал. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей.

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AIM-120 AMRAAM – основна зброя класу "повітря – повітря" всіх типів сучасних винищувачів збройних сил США, ВПС Великої Британії, Німеччини та низки інших країн-членів НАТО.

У зенітному варіанті вони запускаються з контейнерів. Шість таких контейнерів встановлені на пусковій установці норвезького ЗРК NASAMS.

ЗРК NASAMS / Фото kongsberg.com

Ракети AMRAAM мають декілька модифікацій. У різних модифікаціях максимальна дальність пуску ракети складає від 50 до 180 кілометрів.

Модифікацій ракети AIM-120 AMRAAM

AIM-120A – базова модифікація.

AIM-120B мають перепрограмувальні модулі EPROM, новий цифровий процесор і низку інших нових елементів.

AIM-120C – основна відмінність від попередніх у зменшенні розмаху крила і оперення до 447 міліметрів.

AIM-120C-4 отримала нову бойову частину WDU-41/В меншої маси – 18 кілограмів (замість 23,5 кілограма на ранніх модифікаціях).

AIM-120C-5 має нове програмне забезпечення, що підвищує роздільну здатність та підвищену перешкодозахищеність.

AIM-120C-6 – аналог AIM-120C-5, але має радіопідривач нової конструкції.

AIM-120C-7 має збільшену дальність стрільби до 120 кілометрів.

AIM-120D оснащується двосторонньою системою зв'язку і вдосконаленою ІНС з корекцією GPS. Це спільний проєкт ВВС і ВМФ США. Ракета має дальність стрільби до 180 кілометрів.

NCADE – програма розробки протиракети повітряного базування з використанням компонентів ракети AMRAAM. Призначена для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності.

Ракета AIM-120 AMRAAM / Фото Бейлон Грейджой

Дальність різних модифікацій ракети:

AIM-120A/B/С : 55 –75 кілометрів

: 55 –75 кілометрів AIM-120C-5/С-6 : близько 105 кілометрів

: близько 105 кілометрів AIM-120C-7 : до 120 кілометрів

: до 120 кілометрів AIM-120D: до 180 кілометрів

Ракети AMRAAM різних модифікацій відрізняються та постійно вдосконалюються.

Загальні характеристики базової модифікації:

Основна функція: тактична ракета повітря – повітря

Довжина: 366 сантиметрів

Вага при запуску: 150,75 кілограма

Діаметр: 17,78 сантиметра

Розмах крил: 52, 58 сантиметри

Дальність: 55 – 75 кілометрів

Швидкість: надзвукова

Боєголовка: вибуховий фрагмент

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