AIM-120 AMRAAM – американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), пишет 24 канал. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей.
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AIM-120 AMRAAM – основное оружие класса "воздух – воздух" всех типов современных истребителей вооруженных сил США, ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.
В зенитном варианте они запускаются из контейнеров. Шесть таких контейнеров установлены на пусковой установке норвежского ЗРК NASAMS.
ЗРК NASAMS / Фото kongsberg.com
Ракеты AMRAAM имеют несколько модификаций. В разных модификациях наибольшая дальность пуска ракеты составляет от 50 до 180 км.
Модификаций ракеты AIM-120 AMRAAM
AIM-120A – базовая модификация.
AIM-120B имеют перепрограммируемые модули EPROM, новый цифровой процессор и ряд других новых элементов.
AIM-120C – основное отличие от предыдущих в уменьшении размаха крыла и оперения до 447 миллиметров.
AIM-120C-4 получила новую боевую часть WDU-41/В меньшей массе – 18 килограммов (вместо 23,5 килограмма на ранних модификациях).
AIM-120C-5 имеет новое программное обеспечение, повышающее разрешение и повышенную помехозащищенность.
AIM-120C-6 – аналог AIM-120C-5, но имеет радиовзрыватель новой конструкции.
AIM-120C-7 имеет увеличенную дальность стрельбы до 120 км.
AIM-120D оснащается двухсторонней системой связи и усовершенствованной ИНС с коррекцией GPS. Это общий проект ВВС и ВМФ США. Ракета имеет дальность стрельбы до 180 км.
NCADE – программа по разработке противоракеты воздушного базирования с использованием компонентов ракеты AMRAAM. Предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.
Ракета AIM-120 AMRAAM / Фото Бейлон Грейджой
Дальность различных модификаций ракеты:
- AIM-120A/B/С : 55 –75 километров
- AIM-120C-5/С-6 : около 105 километров
- AIM-120C-7 : до 120 километров
- AIM-120D : до 180 километров
Ракеты AMRAAM разных модификаций отличаются и постоянно усовершенствуются.
Общие характеристики базовой модификации:
- Основная функция: тактическая ракета воздуха – воздух
- Длина: 366 сантиметров
- Вес при запуске: 150,75 килограмма
- Диаметр: 17,78 сантиметра
- Размах крыльев: 52, 58 сантиметра
- Дальность: 55 – 75 километров
- Скорость: сверхзвуковая
- Боеголовка: взрывной фрагмент
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