Про це повідомив британський міністр оборони Бен Воллес. Передача ракет відбудеться вже найближчими тижнями.

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За словами Воллеса, останні удари Росії по цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою націю.

Тож сьогодні я дав дозвіл на постачання в Україну зенітних ракет AMRAAM,

– заявив він.

Воллес зазначив, що ракети класу повітря-повітря середньої дальності AMRAAM будуть надані найближчими тижнями. Вони можуть використовуватися зенітно-ракетними комплексами NASAMS.

До речі, також Велика Британія надасть Україні безпілотники та 18 гаубиць.

Що відомо про NASAMS

1 липня США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги України. Там були дві батареї до зенітно-ракетної системи NASAMS.

NASAMS – це зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (близько 160 кілометрів).

Основне призначення NASAMS – знищення повітряних об’єктів ворога за будь-яких метеорологічних умов.

Батарея зенітно-ракетного комплексу NASAMS другого покоління складається з 12 пускових установок. Так, кожна несе шість ракет AIM-120 AMRAAM.

NASAMS також містить шість мобільних пускових установок ракет малої дальності IRIS-T SLS, встановлених на гусеничних машинах.

Як NASAMS допоможуть нищити ворога

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 каналу, що NASAMS – це потужні установки. Так, одна така батарея має включати командний центр, MLRS, а не лише установку.

За його словами, NASAMS цікаві тим, що вони дають можливість встановлювати пускові радари та командні центри в різних точках.

Мусієнко наголосив, що NASAMS – це один з найкращих у світі комплексів середньої дальності.

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