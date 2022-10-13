Про це український лідер заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

Важливо Цього недостатньо, – Зеленський озвучив, скільки систем ППО має Україна

Володимир Зеленський нагадав, що завтра, 14 жовтня, всі ми будемо відзначати один із найважливіших наших днів – Покрову, День захисників і захисниць України.

Свято всіх наших воїнів – від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії. Завтра буде 233-й день нашої повномасштабної оборони. І нові кроки, які наближають нас до миру й перемоги,

– наголосив президент.

Він додав, що зараз Росія закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це й не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів. Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як "гарматного м'яса" дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців.

Варте уваги – Звернення Володимира Зеленського за 13 жовтня: дивіться відео

Це відчутний тиск. І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги. Я дякую всім, хто воює, працює й допомагає, захищаючи Україну, – підкреслив Зеленський.

Водночас він закликав не розслаблятися, бити ворога і дотримуватися правил безпеки. Президент наголосив на важливості дослухатися та реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо 14 жовтня.

Масований ракетний обстріл України

10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, з них 43 вдалось знешкодити українській ППО. Країна-агресорка била по цивільній та критичній інфраструктурі нашої держави, зокрема по енергетичних об'єктах, унаслідок чого у низці населених пунктів тимчасово зникла електроенергія.

Однак на цьому країна-агресорка не зупинилася. 11 жовтня Росія запустила по Україні ще майже 30 ракет, 21 з них – вдалося знищити Повітряним силам ЗСУ. Внаслідок атаки 11 жовтня одна людина на Львівщині постраждала. Водночас 30% міста залишилися без світла, також подекуди виникли проблеми з водопостачанням.

У Вінницькій області росіяни атакували Ладижинську ТЕС, а на Запоріжжі – житлові будинки. У Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровської, Одеській та Київській областях ворожі ракети збили сили ППО.