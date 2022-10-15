У ЄС пропонують запровадити проти Білорусі такі ж санкції, як проти Росії

Так, 5 країн Європейського Союзу, зокрема Естонія, Ірландія, Латвія, Литва і Польща, надіслали Єврокомісії пропозиції для дев'ятого пакета санкцій. В ньому пропонують запровадити проти Білорусі такі ж обмеження, як і проти Росії.

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Синхронізація санкцій, запроваджених проти Росії та Білорусі, вже деякий час обговорюється в Брюсселі.

Згідно зі словами дипломатів ЄС, існує дві мети: по-перше – якомога сильніше вдарити по білоруській економіці та змусити режим у Мінську припинити допомогу Москві, а по-друге – щоб росіяни не намагалися обійти санкції.

Країни пропонують внести до нового пакету санкцій проти РФ:

заборону на імпорт діамантів з Росії

заборону використання антивірусного програмного забезпечення Kaspersky в ЄС

заборону продажу нерухомості росіянам

відключення банків країни-агресора від системи SWIFT

накладення санкцій на атомну енергетику та обмеження на інші послуги

Водночас одностайна підтримка такого рішення серед країн-членів ЄС наразі залишається під сумнівом.

Євросоюз затвердив 8 пакет санкцій проти Росії

6 жовтня у Євросоюзі затвердили новий пакет санкцій проти Росії, який включає обмеження на імпорт, експорт та обмеження цін на нафту.

Цей пакет запроваджує нові заборони на імпорт ЄС на суму 7 мільярдів євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт, які ще більше позбавлять кремлівський військово-промисловий комплекс ключових компонентів та технологій, а російську економіку – європейських послуг та досвіду.

Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України. Крім цього, пакет закладає основу для необхідної правової бази щодо запровадження обмеження нафтових цін, передбаченого G7.