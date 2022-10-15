Позиция Тихановской по отношению к России и Путину непонятна. Также она делала заявления, которые вызвали у украинцев негодование. Об этом рассказал глава комитета по иностранным делам Верховной Рады и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

К теме Тихановская заявила о создании переходного белорусского правительства

Позиция Украины по отношению к Светлане Тихановской

Слова Светланы Тихановской о том, что россияне провалили наступление на Киев, благодаря белорусам вызвало в Украине возмущение. Также она боится уверенно назвать Россиею страной-террористом и врагом белорусского народа, а в ее окружении есть сомнительные люди.

Позиция Тихановской относительно России и Путина не достаточно четкая. Она будто боится называть вещи своими именами. К примеру, четко сказать, что Россия является государством-террористом, агрессором и врагом белорусского народа. Кроме того, в ее окружении есть несколько сомнительных людей. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызывали непонимание в Украине,

– сказал Сережко.

Украина нашла другой вариант легитимного белорусского органа

Александр Мережко отметил, что легитимным белорусским органом, с которым Киев мог бы вести диалог, мог стать полк имени Калиновского в составе ВСУ. Полк своими действиями на фронте доказал, что имеет проукраинскую позицию и является подлинным авторитетом среди белорусской оппозиции.

К теме – в НАТО оценили угрозу вторжения Беларуси: смотрите видео