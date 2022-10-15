Позиція Тихановської щодо Росії та Путіна незрозуміла. Також вона робила заяви, які викликали в українців обурення. Про це розповів голова комітету із закордонних справ Верховної Ради й член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко.

До теми Тихановська заявила про створення перехідного білоруського уряду

Позиція України щодо Світлани Тихановської

Слова Світлани Тихановської про те, що росіяни провалили наступ на Київ завдяки білорусам викликала в Україні обурення. Також вона боїться впевнено назвати Росією країною-терористкою та ворогом білоруського народу, а у її оточенні є сумнівні люди.

Позиція Тихановської щодо Росії та Путіна не є достатньо чіткою. Вона ніби боїться називати речі своїми іменами. Наприклад, чітко сказати, що Росія є державою-терористом, агресором та ворогом білоруського народу. Крім того, у її оточенні є дещо сумнівні люди. Вона також робила заяви, пов'язані з Україною, які викликали нерозуміння в Україні,

– сказав Мережко.

Україна знайшла інший варіант легітимного білоруського органу

Олександр Мережко зауважив, що легітимним білоруським органом, з яким Київ міг би вести діалог, міг би стати полк імені Калиновського у складі ЗСУ. Полк своїми діями на фронті довів, що має проукраїнську позицію і є справжнім авторитетом серед білоруської опозиції.

До теми – в НАТО оцінили загрозу вторгнення Білорусі: дивіться відео