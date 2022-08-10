Відповідну заяву Світлана Тихановська озвучила 9 серпня наприкінці конференції "Нова білорусь". Варто пригадати, що у липні радник Тихановської пояснив, що лукашенко наближається до моменту вступу у війну.

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Тихановська заявила про створення нового перехідного уряду

За підсумками вчорашньої дискусії та громадської думки я ухвалила рішення створити об'єднаний Кабінет,

– заявила Тихановська.

Лідерка партії пояснила, що це колективний виконавчий орган, який щодня працюватиме на головні цілі:

захищати незалежність і суверенітет білорусі;

представляти національні інтереси;

робити фактичну деокупацію країни;

має відновити конституційну законність і порядок;

розробити та реалізувати заходи щодо припинення незаконного утримання влади;

забезпечити транзит влади від диктатури до демократії;

створити умови для проведення чесних та вільних виборів;

розробляти та виконувати рішення, необхідні для досягнення демократичних змін у білорусі.

Світлана Тихановська додала, що в результаті цього мають бути звільнені усі політв'язні.

Вона пояснила, що склад Об'єднаного перехідного кабінету білорусі схвалюватиме Координаційна рада білоруської опозиції. Та наразі "в умовах війни та загрози втрати суверенітету країни" перші призначення на 6 місяців лідерка зробила сама:

Павло Латушко став представником кабінету з транзиту влади;

Олександр Азаров – представником із відновлення правопорядку;

Валерій Ковалевський – представником із закордонних справ;

Валерій Сахащик – представник із оборони та нацбезпеки.

Коротко про останні дії Тихановської

Представник Світлани Тихановської Валерій Ковалевський заявив, що білоруси бачать, що економіка починає розвалюватись, хоч і споживають пропаганду. Вже внутрішній валовий продукт скоротився на 9%, тому десятки тисяч спеціалістів почали виїжджати. Там змінюються ціни на нерухомість.

Ще у червні в Тихановської припустили, скільки білорусів воює на боці росії. Цифри сказати важко, проте відомо, що 105 – 106 білорусів загинули з російського боку.

Також Світлана Тихановська заявила, що армія білорусі не готова воювати ні морально, ні технічно. Саме тому наказ Лукашенка вона не виконала.

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