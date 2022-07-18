Ми бачимо ознаки мобілізації у білорусі, – радник Тихановської

Про те, що лукашенко може відправити свою армію на війну в Україну, в ефірі одного з українських каналів заявив Валерій Ковалевський, представник офісу білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, повідомляє 24 канал.

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"Схоже на те, що лукашенко наближається до такого моменту, коли все ж таки погодиться відправити білоруські війська до України", – сказав він.

Валерій Ковалевський зауважив, що лукашенко від початку повномасштабної війни в Україні демонстрував, що на одному боці з путіним та "підтримував росію на всіх етапах цієї війни, надавав важливу підтримку".

За словами білоруського дипломата, зараз лукашенко підходить до того, щоб відправити війська в Україну. Ковалевський звернув увагу на ознаки мобілізації у білорусі та надходження російської техніки.

Ми бачимо ознаки і мобілізації, і доукомплектування військових підрозділів на межі з Україною, надходить нова техніка із росії. Є всі ознаки того, що білорусь на чолі з лукашенком може дійти до того, що білоруські війська можуть вступити у війну,

– сказав представник Світлани Тихановської у міжнародних справах.

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