Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що українські захисники цілодобово займаються укріпленням оборонних позицій.

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Як Україна готується до ймовірного наступу з Півночі

Командувач розповів, що під час укріплення позицій на Півночі особливу увагу приділяють покращенню системи комплексного вогневого ураження противника, системам протитанкового вогню та протиповітряної оборони.

Наші військовослужбовці отримують все необхідне для виконання поставлених завдань, а генерали та офіцери органів військового управління, своєю чергою, надають їм відповідну підтримку,

– сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він наголосив, що усі залучені до виконання завдань військовослужбовці та органи військового управління готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку.

Яка ситуація на кордоні з білоруссю

У Генштабі ЗСУ розповіли, що білоруські війська провели ротацію особового складу та техніки в прикордонних з Україною районах. Зараз білоруська армія виконує завдання з посиленої охорони кордону. Також лукашенко продовжив військові навчання – цього разу вони триватимуть до 23 липня.

Наголосимо, що наразі ознак формування наступальних угрупувань на території білорусі не виявлено. Проте на Північному напрямку зберігається загроза ракетних обстрілів.

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