Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что украинские защитники круглосуточно занимаются укреплением оборонных позиций.

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Как Украина готовится к вероятному наступлению с Севера

Командующий рассказал, что при укреплении позиций на Севере особое внимание уделяется улучшению системы комплексного огневого поражения противника, системам противотанкового огня и противовоздушной обороны.

Наши военнослужащие получают все необходимое для выполнения поставленных задач, а генералы и офицеры органов военного управления, в свою очередь, оказывают им соответствующую поддержку,

– сказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он подчеркнул, что все привлеченные к выполнению задач военнослужащие и органы военного управления готовы к адекватному реагированию на угрозы с любого направления.

Какая ситуация на границе с беларусью

В Генштабе ВСУ рассказали, что белорусские войска провели ротацию личного состава и техники в приграничных с Украиной районах. В настоящее время белорусская армия выполняет задачи по усиленной охране границы. Также лукашенко продолжил военные учения – на этот раз они продлятся до 23 июля.

Отметим, что в настоящее время признаков формирования наступательных группировок на территории беларуси не обнаружено. Однако на Северном направлении сохраняется угроза ракетных обстрелов.

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