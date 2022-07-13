Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук отметила, что враг намеренно хочет запугать гражданское население, поэтому нужно доверять только официальной и проверенной информации.

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Какова ситуация на белорусско-украинской границе

Сейчас беларусь проводит разведку в приграничных украинских регионах, чтобы установить всю необходимую для своего войска информацию. Однако в ближайшее время наступления точно не будет, ведь наступательных формирований там пока нет. Тем не менее, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов со стороны беларуси.

На сегодняшний день, по данным Генштаба и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, со стороны беларуси ведутся разведка с целью окружения позиций и характера деятельности наших войск в приграничных районах. Однако сейчас наступательных формирований на территории беларуси не зафиксировано,

– рассказала Онищук.

Она призвала жителей области доверять информации только из проверенных источников, не распространять российские вбросы или чьи-то домыслы и выдумки.

Нигде не распространяйте места дислокации наших войск

Также глава Ивано-Франковской ОГА напомнила никому не сообщать в соцсети или в личном общении о местах расположения наших военных, объектов жизнеобеспечения и массового скопления людей.

Такая, на ваш взгляд, обычная информация, может стоить кому-то жизни. Будем бдительными и реагируем на сигналы воздушной тревоги. Мы выстоим. Украина победит,

– сказала она.

К слову, недавно белорусский пограничник незаконно под обстрелами пересек границу со стороны Волыни. Его быстро задержали. Оказалось, что он нарушил границу, чтобы присоединиться к силам обороны Украины в войне против российских оккупантов. По его словам, он является белорусским пограничником из Брестской пограничной группы и пересекал границу не один.

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