белорусский пограничник хотел присоединиться к ВСУ
Пограничный наряд одного из подразделений на Волыни задержал мужчину без документов. Проводится проверка, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.
Детали В Украине задержали белорусского пограничника, незаконно пересекшего рубеж
Задержанный сообщил, что является белорусским пограничником из Брестской пограничной группы, но сбежал, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против россии,
– говорится в сообщении ГПС.
По словам мужчины, вместе с ним отправились и его единомышленники, но в дороге к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь государственную границу смог только он один.
Проверка продолжается
Проводится проверка озвученной задержанным информации, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
Главное о задержании беглого пограничника
- Инцидент произошел 29 июня, но об этом стало известно после публикации решения суда.
- Офицер материального обеспечения Брестской пограничной группы пересек границу вне пункта пропуска в Волынской области в направлении Дубок (Беларусь) – Хрипск (Украина).
- Патруль украинских пограничников задержал его и составил акт о нарушении по части 1 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
- Суд назначил белорусскому пограничнику двое суток ареста с 29 июня. Он также должен был оплатить судебный сбор в размере 496 гривен. Вероятно, нарушителя уже отпустили, и он вернулся в беларусь. С какой целью он пересекал границу – пока неизвестно.
В то же время в Госпогранкомитете беларуси утверждают, что инцидентов с участием пограничников не было, якобы ни один белорусский пограничник не пересек границу с Украиной.
К слову, недавно произошел похожий случай. Белорусский военный сбежал из части и отправился к литовской границе.
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