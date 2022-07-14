По трасі М1 з боку Мінська у напрямку Бреста помітили два тягачі збройних сил білорусі, які перевозять по чотири одиниці ракет для ЗРК С-300. Тим часом у двох районах Брестської області влада вже офіційно оголосила про пересування військової техніки.

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Пересування військової техніки у білорусі: що відомо

Очевидці помітили, що білоруські війська перетягують ЗРК ближче до кордону з Україною. Зокрема:

12:10 трасою М1 з боку Мінська у бік барановичів рухався Зенітний ракетний комплекс С-300 або трал з ракетами для ЗРК С-300. Техніку помітили за 40 кілометрів від аеродрому барановичі.

Вже о 15:30 Трасою М1 у бік Бреста з боку Кобрина помітили рух 2 тягачів з ракетами для Зенітних ракетних комплексів С-300.

У двох районах про переміщення техніки оголосили офіційно

В Іванівському та Столінському районах Брестської області, які межують з Україною, офіційно оголосили про пересування військової техніки. Звичайно, кажуть, що це "планові" переміщення. Тим часом в одному з районів – масові затримання людей.

На сайті Іванівського райвиконкому сказано, що на території району проходять планові заходи щодо підготовки військовослужбовців та підрозділів.

Найближчими днями через територію району та населені пункти у будь-який час доби можливий рух колон військової техніки. Прохання до громадян з розумінням ставитися до заходів щодо бойової підготовки Збройних Сил.

– мовиться в повідомлені.

Про такі ж переміщення повідомляється і в Столінському районі. Місцева влада повідомила, що переміщення плануються з 15 по 20 липня "у зв'язку із заняттями з бойової підготовки". Водночас міноборони білорусі не повідомляло про навчання у цих районах.

Цікаво, що ці переміщення збігаються з масовим затриманням людей в Іваново. За інформацією правозахисників, 13 липня поліція затримала не менше 4 осіб. Очевидці розповідали, що одну людину затримували зі стріляниною. Імовірно, стріляли у собаку. Того ж дня стало відомо і про затримання відомого білоруського військового експерта Єгора Лебідка.

Чи є загроза наступу з боку білорусі

Зауважимо, що наразі наступальних формувань на території білорусі не зафіксовано. Проте зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з боку білорусі.

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