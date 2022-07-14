По трассе М1 со стороны Минска в направлении Бреста заметили два тягача вооруженных сил Беларуси, которые перевозят по четыре единицы ракет для ЗРК С-300. Тем временем в двух районах Брестской области власти уже официально объявили о передвижении военной техники.

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Передвижение военной техники в Беларуси: что известно

Очевидцы заметили, что белорусские войска перетягивают ЗРК поближе к границе с Украиной. В частности:

12:10 по трассе М1 со стороны Минска в сторону барановичей двигался Зенитный ракетный комплекс С-300 или трал с ракетами для ЗРК С-300. Технику заметили в 40 километрах от аэродрома барановичи.

Уже в 15:30 по Трассе М1 в сторону Бреста со стороны Кобрина заметили движение 2 тягачей с ракетами для Зенитных ракетных комплексов С-300.

В двух районах о перемещении техники объявили официально

В Ивановском и Столинском районах Брестской области, граничащих с Украиной, официально объявили о передвижении военной техники. Конечно, говорят, что это "плановые" перемещения. Тем временем в одном из районов – массовые задержания людей.

На сайте Ивановского райисполкома говорится, что на территории района проходят плановые мероприятия по подготовке военнослужащих и подразделений.

В ближайшие дни через территорию района и населенные пункты в любое время суток возможно движение колонн военной техники. Просьба к гражданам с пониманием относиться к мерам по боевой подготовке Вооруженных Сил,

– говорится в сообщении.

О таких же перемещениях сообщается и в Столинском районе. Местные власти сообщили, что перемещения планируются с 15 по 20 июля "в связи с занятиями по боевой подготовке". В то же время, минобороны беларуси не сообщало об обучении в этих районах.

Интересно, что эти перемещения совпадают с массовым задержанием людей в Иваново. По информации правозащитников, 13 июля полиция задержала не менее 4 человек. Очевидцы рассказывали, что одного человека задерживали со стрельбой. Вероятно, стреляли в собаку. В тот же день стало известно и о задержании известного белорусского военного эксперта Егора Лебедко.

Есть ли угроза наступления со стороны беларуси

Отметим, что в настоящее время наступательных формирований на территории беларуси не зафиксировано. Однако сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов со стороны беларуси.

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