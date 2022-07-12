лукашенко боїться за свій режим

кремль тисне на самопроголошеного президента білорусі алєксандра лукашенка. Ймовірно, росія вимагає, щоб білорусь долучилася до війни.

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Щоб продемонструвати владіміру путіну хоча б номінальну підтримку, лукашенко дозволяє російським повітряним силам використовувати повітряний простір білорусі. Швидше за все політик і далі дозволятиме їм це робити.

Водночас ймовірність прямої участі білорусі у війні проти Україні залишається низькою. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, лукашенко боїться, що це вплине на стабільність його режиму в країні.

Останні новини про загрозу з білорусі

Засновник білоруського телеграм-каналу "Белорускі Гаюн" Антон Мотолько повідомив, що останніми днями в країну активно прилітає російська вантажна авіація. Зокрема й Ан-124, який дозволяє перевозити потужні ракети типу "Точка-У", а потім переміщувати їх на тимчасово окуповані території. Мотолько переконаний, що найближчим часом варто чекати ракетних ударів по Україні.

7 липня режим лукашенка вкотре продовжив терміни військових навчань у прикордонних областях. Цього разу – до 16 липня.

У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що противник продовжить демонстративні дії у Брестській та Гомельській областях. Також існує висока загроза російських провокацій по білоруських об'єктах та звинувачення в цьому України. При цьому ймовірність самостійного вторгнення білоруських зс в Україну є малоймовірною.

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