Вперше з 4 квітня: над білоруссю помітили російський літак-навідник

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" протягом усієї ночі 11 липня спостерігала підвищену авіаційну активність над країною. Російський ДРЛО А-50 пішов на зліт 10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах.

Цікаво Когось вб'ють, хтось – у полон, – керівник "Беларускі Гаюн" назвав 3 сценарії наступу Білорусі

У білорусі піднявся в небо літак-навідник росії

Усю ніч російський А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, змінюючи висоти від 9,15 до 9,7 тисячі метрів. Завданням такого літака є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

А-50 завершив роботу лише о 4:39. Він приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 5:10, тобто чистий час його роботи в повітрі становив 6 годин 20 хвилин.

Окрім літака-навідника, протягом усієї ночі у повітря підіймалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 у парі на висотах від 7 до 8 тисяч метрів.

Хронологія зльотів, посадок та роботи винищувачів з А-50:

22:45 – зліт винищувача №1 з військового аеродрому у Барановичах.

23:10 – початок роботи винищувача №1 у парі з А-50.

00:56 – кінець роботи в парі з А-50.

00:40 – зліт винищувача №2.

1:03 – початок роботи винищувача №2 у парі з А-50.

3:15 – кінець роботи в парі з А-50.

3:26 – початок роботи винищувача №3 у парі з А-50.

4:36 – кінець роботи в парі з А-50.

Час роботи кожного винищувача з А-50 становив від години до двох. Під час польотів пілоти обговорювали з ДРЛО видимість цілей для ударів по території України.

Окрім цього, вже після посадки А-50 був ще один зліт винищувача з військового аеродрому в Барановичах о 5:40. Він повернувся майже через годину – о 6:30.

Виходячи з того, що відбувалося сьогодні вночі, можна припустити, що парна робота винищувачів з А-50 з вигляданням цілей для атаки може стати новою щоденною практикою. Продовжуватимемо стежити за ситуацією,

– мовиться у повідомленні моніторингової групи.



У білорусі кружляв російський літак-навідник з винищувачами / Фото "Беларускі Гаюн"

Варто прочитати У найближчі дні білорусь може атакувати Україну ракетами, обговорюють цілі, – "Беларускі Гаюн"

Створення ударних груп у білорусі не фіксують

За інформацією Media Center Ukraine, Державна прикордонна служба не фіксує формування ударних груп з білорусії та Брянської та Курської областей росії. Однак там активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостерігання за територією.

"На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударної групи ворога, які б могли здійснити наступ на Україну не спостерігається, однак росія продовжує обстріл України зі своєї території. Лише протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів цих територій", – зауважив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Окрім цього, в прикордонних районах продовжують перебувати воєнізовані підрозділи загарбників. Їхньою метою є демонстрація присутності, щоб не дозволити перекинути підрозділи ЗСУ на важливіші напрямки.

Буде цікаво – у білорусь привозять ракети з росії: дивіться відео