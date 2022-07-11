Про це 24 каналу розповів автор відомого телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько. Він вважає, що така "авантюра" може обернутися для білоруської армії серйозним крахом.

Важливо У найближчі дні Білорусь може атакувати Україну ракетами, обговорюють цілі, – "Беларускі Гаюн"

Що станеться з білоруською армією під час можливого вторгнення

Перший варіант – частину білоруських військових буквально знищать. Як можна побачити з реакції на російських окупантів, ні українські захисники, ні цивільні ніяк не сприймають агресорів. Тому будуть боротися з ними до останнього.

Рівень підготовки ЗСУ та білоруської армії взагалі важко порівнювати. Востаннє білоруси воювали в ролі агресорів ще в Афганістані. Тоді, як наголошує Мотолько, ця ганебна війна принесла трагедію в домівки десятків тисяч людей з Білорусі.

В білорусів немає бойового досвіду. Реального бойового досвіду. білоруська воєнна доктрина всі 26 – 28 років базувалася на захисті території, але не на агресії, – зазначив Мотолько.

Ще одна частина білоруської армії просто здасться в полон. За його спостереженнями, як рядові, так і офіцери не хочуть брати участь у цій несправедливій війні. Вони за пільгову квартиру, пенсію в 47 років, додаткові переваги. Але влізати у війну росії проти України мало хто хоче.

Третій варіант – частина білоруських військ може обернути зброю до офіцерів, які відправили їх на війну проти України. Цей варіант також потрібно розглядати, зважаючи на загальні настрої у білоруській армії.

"Я б не сказав, що білоруська армія завжди підтримувала Лукашенка, як би він не хотів це показати. Там є системи, є "дідівщина", є рівень підпорядкування. Але все-таки білоруські військові вважалися дещо відстороненими. Спочатку вони були щасливі, що Лукашенко не втягував їх у придушення протестів (у 2020 році – 24 канал)", – зазначив Мотолько.

Він вважає, що до війни проти України можуть залучити сили спеціальних операцій білорусі, яких близько 2 тисяч людей. Їх цілком можуть використати як диверсійно-розвідувальні групи.

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Також, за даними Мотолька, росіян можуть переодягнутися у білоруську форму для провокацій на кордоні з Польщею та Литвою. Цей варіант розглядають упродовж останніх кількох тижнів після того, як Литва почала блокувати транзит санкційних товарів до Калінінграда.

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