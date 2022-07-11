Об этом 24 каналу рассказал автор известного телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. Он считает, что такая "авантюра" может обернуться для белорусской армии серьезным крахом.

Важно В ближайшие дни Беларусь может атаковать Украину ракетами, обсуждают цели, – "Белорусский Гаюн"

Что произойдет с белорусской армией во время возможного вторжения

Первый вариант – часть белорусских военных буквально уничтожат. Как можно увидеть из реакции на российских оккупантов, ни украинские защитники, ни гражданские никак не воспринимают агрессоров. Поэтому будут бороться с ними до последнего.

Уровень подготовки ВСУ и белорусской армии вообще сложно сравнивать. В последний раз белорусы воевали в роли агрессоров еще в Афганистане. Тогда, как отмечает Мотолько, эта позорная война принесла трагедию в дома десятков тысяч людей из Беларуси.

У белорусов нет боевого опыта. Реальногог боевого опыта. белорусская военная доктрина все 26-28 лет базировалась на защите территории, но не на агрессии,

– отметил Мотолько.

Еще одна часть белорусской армии просто сдастся в плен. По его наблюдениям, как рядовые, так и офицеры не хотят участвовать в этой несправедливой войне. Они за льготную квартиру, пенсию в 47 лет, дополнительные преимущества. Но влезать в войну россии против Украины мало кто хочет.

Третий вариант – часть белорусских войск может развернуть оружие к офицерам, отправившим их на войну против Украины. Этот вариант также следует рассматривать, учитывая общие настроения в белорусской армии.

"Я бы не сказал, что белорусская армия всегда поддерживала лукашенко, как бы он не хотел это показать. Там есть системы, есть "дедовщина", есть уровень подчинения. Но все-таки белорусские военные считались несколько отстраненными. Сначала они были счастливы, что лукашенко не втягивал их в подавление протестов (в 2020 году – 24 канал)", – отметил Мотолько.

Он считает, что к войне против Украины могут привлечь силы специальных операций в Беларуси, которых около 2 тысяч человек. Их вполне могут использовать в качестве диверсионно-разведочных групп.

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Также, по данным Мотолько, россияне могут переодеться в белорусскую форму для провокаций на границе с Польшей и Литвой. Этот вариант рассматривают в последние несколько недель после того, как Литва начала блокировать транзит санкционных товаров в Калининград.

Смотрите стрим Артема Овдиенко с Антоном Мотолько о лукашенко, белорусской армии и вторжении в Украину