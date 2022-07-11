Об этом 24 каналу рассказал основатель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. Он также отметил, что все боялись, чтобы вчерашняя ночь не была такой.

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Я не хочу никого пугать, но и говорить о том, что все будет хорошо тоже не могу. Мы видим, что в последние дни в Беларусь активно прилетают российские грузовые самолеты.

– отмечает Мотолько.

По его словам, до апреля-мая 2022 года это означало, что прибывают новые ракеты для запуска. К сожалению, всегда была такая корреляция: прибывает транспортный самолет из России, появляются новые ракеты.