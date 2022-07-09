Об актуальной ситуации на фронте рассказали в украинском Генштабе. Там отметили, что на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

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белорусы опасаются разведки в приграничных с Украиной районах

Активизация средств РЭБ связана с тем, чтобы не допустить БПЛА-разведчиков в районы, расположенные возле украинской границы. При этом угроза для Украины с белорусской территории сохраняется.

Вражеские войска могут наносить ракетные и авиационные удары из воздушного пространства беларуси.

ВСУ укрепляют свои позиции на Севере

Отметим, что ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил позиции украинских военных в северных областях. Генерал-лейтенант заверил, что наши защитники держат ситуацию полностью под контролем.

Из-за возможной угрозы наступления из беларуси военные ежедневно осуществляют инженерное оборудование позиций. Также они минируют наиболее опасные участки.

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Угрозы со стороны беларуси: последние новости

В беларуси недавно заметили колонну из военной техники, которая двигалась в сторону Бобруйска. На ней были отметки V и флаги СССР.

8 июля в беларуси снова продлили сроки военных учений – на этот раз до 16 июля.

Аэродром "Зябровка", недалеко от Черниговской области, полностью передали россиянам. Там они создают свою военную базу.

Также в беларуси продлили запрет на полеты в южной части страны – до осени.

Смотрите в видео о продлении военных учений в беларуси: