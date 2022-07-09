Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в українському Генштабі. Там зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.
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білоруси побоюються розвідки у прикордонних з Україною районах
Активізація засобів РЕБ пов'язана з тим, аби не допустити БпЛА-розвідники в райони, що розташовані поблизу українського кордону. При цьому загроза для України з білоруської території зберігається.
Ворожі війська можуть завдавати ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору білорусі.
ЗСУ укріплюють свої позиції на Півночі
Зазначимо, що раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав позиції українських військових у північних областях. Генерал-лейтенант запевнив, що наші захисники тримають ситуацію повністю під контролем.
Через можливу загрозу наступу з білорусі, військові щодня здійснюють інженерне обладнання позицій. Також вони заміновують найбільш небезпечні ділянки.
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Загрози з боку Білорусі: останні новини
- У білорусі нещодавно помітили колону з військової техніки, яка рухалась у бік Бобруйська. На ній були позначки V та пропори СРСР.
- 8 липня в білорусі знову продовжили терміни військових навчань – цього разу до 16 липня.
- Аеродром "Зябровка", що неподалік з Чернігівською областю, повністю передали росіянам. Там вони створюють свою військову базу.
- Також у білорусі продовжили заборону на польоти у південній частині країни – до осені.
Дивіться у відео про продовження військових навчань у білорусі: