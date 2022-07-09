Генерал-лейтенант відвідав позиції військовослужбовців та прикордонників. Вони стали щитом, щоб не дати противнику жодного шансу повторити наступ з Півночі.

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Ситуація повністю контрольована

Наєв поспілкувався з військовослужбовцями на позиціях, ознайомився з умовами їх служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.

Командувач запевнив, що наразі ситуація повністю контролюється ЗСУ.

Наєв відвідав позиції ЗСУ на Півночі: дивіться відео

Позиції укріплюють

Українські оборонці щодня виконують комплекс заходів для покращення інженерного обладнання оборонних позицій. Заміновують небезпечні напрямки та облаштовують інженерні загородження. Прикордонники теж укріплюються на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

За словами Наєва, робота йде в штабах та органах військового управління,. Бойові генерали щодня виконують завдання щодо підсилення нашої оборони на всіх напрямках.

Все це дає нам впевненість у тому, що оборона буде стійкою та непрохідною для противника,

– наголосив командувач.

Цього ж дня Наєв нагородив відомчими відзнаками деяких військовослужбовців.

Загроза з Білорусі: останні новини

У Генштабі ЗСУ повідомили, що білоруська армія активізувалась. Вони ведуть розвідку у прикордонних областях.

На аеродромі "Зябровка", що неподалік кордону з Чернігівщиною, помітили дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", 2 одиниці ЗРК "Панцир".

У Міноборони вважають, що у росії може бути декілька сценаріїв втягнення білорусі у війну, але у кремлі орієнтуються за ситуацією й обирають ефективний для них саме у певний момент.

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