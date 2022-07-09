Генерал-лейтенант посетил позиции военнослужащих и пограничников. Они стали щитом, чтобы не дать противнику никакого шанса повторить наступление с Севера.
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Ситуация полностью контролируется
Наев пообщался с военнослужащими на позициях, ознакомился с условиями службы, оценил уровень обороны и обсудил тактические планы защиты.
Командующий заверил, что ситуация полностью контролируется ВСУ.
Наев посетил позиции ВСУ на Севере: смотрите видео
Позиции укрепляют
Украинские защитники ежедневно выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций. Минируют опасные направления и обустраивают инженерные заграждения. Пограничники тоже укрепляются по всем опасным и угрожающим направлениям.
По словам Наева, работа идет в штабах и органах военного управления. Боевые генералы ежедневно выполняют задачи по усилению нашей обороны по всем направлениям.
Все это дает нам уверенность в том, что оборона будет устойчивой и непроходимой для противника.
– подчеркнул командующий.
В этот же день Наев наградил ведомственными наградами некоторых военнослужащих.
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