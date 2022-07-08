Свежие спутниковые снимки аэродрома в Гомельской области обнародовал в соцсетях оборонный аналитик Конрад Музыка. Фото сделала компания Rochan Consulting 20 июня 2022 года.

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На фото – дивизион из 10 ЗРК С-400.

На фото – дивизион из 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", две единицы ЗРК "Панцирь". Они расположены на насыпях грунта. Также там есть низковысотные обнаружители 5Н66, установленные на башне 40В6, и радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е.

Также здесь есть замаскированные БМП и танки

Как пишет телеграм-канал "Белорусский Гаюн", расположение этой техники не претерпело существенных изменений с апреля 2022 года. Однако количество комплексов С-400 увеличилось на 2 единицы.

Обратите внимание! В "Зябровке" также есть замаскированные и прикопанные БМП и танки.

Спутниковые фото аэродрома "Зябровка" / Фото из твиттера Конрада Музыки

Аэродром "Зябровка" – под полным контролем россиян: коротко

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что аэродром "Зябровка" беларусь передала под полный контроль россиянам.

Оккупанты обустраивают там свою военную базу.

В Генштабе сообщили, что в "Зябровке" уже разместили ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400.

Тем временем в беларуси в очередной раз продолжили военные учения – на этот раз до 16 июля.

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