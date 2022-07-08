Командир Денис Прохоров каже, що слід відрізняти білорусів і прихвоснів режиму лукашенка. Про це він заявив в одному з інтерв'ю, яке оприлюднили 8 липня.

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"Ми перші захищатимемо Україну від не синів Білорусі

Полк імені Калиновського першим стоятиме для того, щоб нищити ці сили лукашенківського режиму. За нами треба буде вишиковуватися в чергу, бо ми перші захищатимемо Україну від цих не синів Білорусі,

– каже командир батальйону.

Прохоров додає, що для справжніх білорусів це має дуже велику цінність і важливість.

Настрої в армії лукашенка

Командир полку білоруських добровольців каже, що дух у лукашенківських прихвоснів уже зовсім не бойовий. Дізнавшись про втрати російської армії, бажання воювати немає.

Які б цифри загиблих росіян білоруським підрозділам не називали б, вони все одно будуть великі. Адже в їхніх колах ніхто такого не чекав.

Може бути, у якійсь збоченій кількості, але вони дійшли. Нехай там буде написано не 35 тисяч, а 20, однак це величезні числа. І мотивації, звичайно ж, поменшало. Мотивації поменшало, коли вони побачили, як розвалюють танкові колони та бронетехніку "Байрактари",

– зазначає Прохоров.

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