Против лукашенко восстали военные

По крайней мере об этом пишут иностранные СМИ, которые сообщают, что белорусские военные призвали лукашенко не вмешиваться в войну россии против Украины.

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"Самоубийство" для беларуси

Речь о том, что недавно старшие офицеры 5 бригады спецназа в открытом письме лукашенко выступили против участия в войне, назвав такое решение "чистым самоубийством".

Военные подчеркнули, что, вступив в войну против Украины, беларусь будет окончательно изгнана из сообщества цивилизованных государств и на долгие годы будет международным изгоем.

Оккупация россией международно признанной территории Украины, которая является другом нашего государства, и ее попытка втянуть беларусь в совершенно непредсказуемую войну против суверенного государства может рассматриваться только как уничтожение суверенитета беларуси,

– написали в обращении белорусские военные.

Они также считают, что кремль нарушает конституцию беларуси, где сказано, что страна независима во внутренней и внешней политике, чем и поткнули военные самопровозглашённому диктатору.

Актуально об участии беларуси в войне

В Минобороны Украины считают, что у россии может быть несколько сценариев вовлечения беларуси в полномасштабную войну.

В Генштабе ВСУ также признают, что угроза обстрелов из беларуси есть. Сообщается, что белорусская армия активизировалась – ведет разведку в приграничных областях.

Кроме того, белорусы стягивают военную технику к границе. Так, на аэродроме "Зябровка", недалеко от Черниговщины, заметили дивизион из 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", 2 единицы ЗРК "Панцирь".

Однако не стоит забывать, что беларусь втянута в войну против Украины с первых дней полномасштабного вторжения. С территории страны россияне обстреливают территорию нашей страны, стряпают по гражданским объектам, убивая мирных людей.

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