Соответствующее заявление Светлана Тихановская озвучила 9 августа в конце конференции "Новая Белоруссия". Следует вспомнить, что в июле советник Тихановской объяснил, что лукашенко близится к моменту вступления в войну .

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Тихановская заявила о создании нового переходного правительства

По итогам дискуссии 8 августа и общественного мнения я приняла решение создать объединенный Кабинет,
– заявила Тихановская.

Лидер партии пояснила, что это коллективный исполнительный орган, который будет ежедневно работать на главные цели:

  • защищать независимость и суверенитет Беларуси;
  • представлять национальные интересы;
  • производить фактическую деоккупацию страны;
  • восстановить конституционную законность и порядок;
  • разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти;
  • обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии;
  • создать условия для проведения честных и свободных выборов;
  • разрабатывать и выполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси.

Светлана Тихановская добавила, что в результате этого должны быть уволены все политзаключенные.

Она пояснила, что состав Объединенного переходного кабинета Беларуси будет одобряться Координационным советом белорусской оппозиции. И сейчас "в условиях войны и угрозы потери суверенитета страны" первые назначения на 6 месяцев лидер сделала сама:

  • Павел Латушко стал представителем кабинета по транзиту власти;
  • Александр Азаров – представителем по восстановлению правопорядка;
  • Валерий Ковалевский – представителем по иностранным делам;
  • Валерий Сахащик – представитель по обороне и нацбезопасности.

Кратко о последних заявлениях Тихановской

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