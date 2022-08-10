Соответствующее заявление Светлана Тихановская озвучила 9 августа в конце конференции "Новая Белоруссия". Следует вспомнить, что в июле советник Тихановской объяснил, что лукашенко близится к моменту вступления в войну .

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Тихановская заявила о создании нового переходного правительства

По итогам дискуссии 8 августа и общественного мнения я приняла решение создать объединенный Кабинет,

– заявила Тихановская.

Лидер партии пояснила, что это коллективный исполнительный орган, который будет ежедневно работать на главные цели:

защищать независимость и суверенитет Беларуси;

представлять национальные интересы;

производить фактическую деоккупацию страны;

восстановить конституционную законность и порядок;

разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти;

обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии;

создать условия для проведения честных и свободных выборов;

разрабатывать и выполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси.

Светлана Тихановская добавила, что в результате этого должны быть уволены все политзаключенные.

Она пояснила, что состав Объединенного переходного кабинета Беларуси будет одобряться Координационным советом белорусской оппозиции. И сейчас "в условиях войны и угрозы потери суверенитета страны" первые назначения на 6 месяцев лидер сделала сама:

Павел Латушко стал представителем кабинета по транзиту власти;

Александр Азаров – представителем по восстановлению правопорядка;

Валерий Ковалевский – представителем по иностранным делам;

Валерий Сахащик – представитель по обороне и нацбезопасности.

Кратко о последних заявлениях Тихановской

Представитель Светланы Тихановской Валерий Ковалевский заявил, что белорусы видят, что экономика начинает разваливаться , хотя потребляют пропаганду. Уже внутренний валовой продукт сократился на 9%, потому десятки тысяч специалистов начали выезжать. Там изменяются цены на недвижимость.

Еще в июне у Тихановской предположили, сколько белорусов воюет на стороне России . Цифры сказать было тяжело, однако сообщили, что 105-106 белорусов уже погибли с российской стороны.

Также Светлана Тихановская заявила, что армия Беларуси не готова воевать ни морально, ни технически.

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