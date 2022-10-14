Але чи будуть ці люди воювати – велике питання. Про це 24 каналу сказав політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

До теми Латушко пояснив, наскільки реальний сценарій повторного вторгнення в Україну з Білорусі

Білоруси вже заходили в Україну

Наразі у розвідці ймовірність нападу з боку Білорусі оцінюють як невисоку. Попри це, наші захисники стоять на кордоні й готові до зустрічі. "Там хлопці, які з 2014 року воюють, дуже жорсткі професіонали", – сказав політолог.

За словами політолога, Лукашенко зіштовхнеться з тим, що військові почнуть масово розривати контракти та звільнятися.

Хіба що утримати силою. Але чи будуть вони воювати – велике питання,

– підкреслив він.

Білоруси, підкреслює Сазонов, вже заходили на територію нашої держави. Їхні військові квитки знаходили як в Бучі, так і під Черніговом. Тому білоруські військові вже знають, що на них чекає в Україні.

Потрібно готуватися

Якщо ми матимемо справу з великим нападом з боку Житомира й Луцька, наголошує Сазонов, нам потрібно посилювати оборону міст.

Не лише розраховувати на бригади, які стоять у лісі, а справді укріпляти – рити траншеї, бліндажі, першу й другу ешелоновану лінію оборони. Натомість я читаю заяву мера Луцька про те, що у випадку окупації він залишить місто,

– відзначає він.

Сазонов переконаний, що це справа не лише військових. Якщо місцева влада активно включається у процес, то у місті і тероборона гарно тренується, і відбувається підготовка оборони.

"Планувати ризики та оцінювати вторгнення з розрахунку одразу на втечу – це не позиція для місцевої влади. Треба бути жорсткішими. Є військові – спілкуйтеся, як їх посилити, підтримати. Тренуйте ТРО", – вважає політолог.

Варто зауважити, що ТРО дуже потужно воює та зупиняє ворога. Це чітко продемонстровано на прикладі Ірпеня, Чернігова та Харківщині.

Потенційний ризик удару звідти по наших західних областях залишається. І по Києву також. Без паніки та страху – потрібно готуватися, аби це не застало нас зненацька,

– підсумував він.

Втеча з Донецька почалась / ЗСУ прорвали оборону під Херсоном / САЗОНОВ: дивіться відео