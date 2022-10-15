Про поповнення спільного угруповання військ повідомив заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Віктор Тумар. Він також наголосив на черговій потенційній загрозі з боку НАТО і необхідності країні обороняти себе на випадок нападу.

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Напад готують ледь не кілька років

Упродовж кількох років ми спостерігаємо, як країни Північноатлантичного альянсу нарощують біля наших кордонів військовий потенціал,

– підкреслив Тумар.

На підтвердження своїх слів він зауважив, що військова інфраструктура удосконалюється як у Польщі, так і в країнах Балтії. Але тут немає нічого дивного. Ці держави знають, кого мають за сусіда, тож готуються саме до провокацій з його боку, а не навпаки.

Мовляв, саме для захисту Білорусі і створили Регіональне угруповання військ, яке діятиме на території країни. І складатиметься воно, ясна річ, з місцевих бійців, а також окремих військових формувань Росії.

Тумар наголосив, що найближчими днями російських військових перекинуть до Білорусі. Вони й долучаться до своїх білоруських колег, щоб обороняти від міфічної "НАТИ" кордони країни-посіпаки Кремля.

У кращих традиціях Білорусі, військові спільно проводитимуть якусь там бойову підготовку. Вона, переконує Тумар, дозволить підвищувати рівень виконання завдань, пов'язаних із захистом Союзної держави.

Лукашенко заявляв про "терористичну небезпеку"

Відповідну заяву самопроголошений президент Білорусі озвучив під час саміту в Астані. Журналістці, котра поставила йому запитання, він сказав, що в країні запроваджують режим "підвищеної терористичної небезпеки". Відповідне рішення, наголосив диктатор, пов'язане з буцімто загостренням ситуації довкола кордонів країни, владу над якою він захопив силою.

Цікаво, що в Комітеті державної безпеки Білорусі заяви про проведення контртерористичної операції заперечують. Мовляв, її не проводили раніше, і зараз цим теж не займаються. Натомість на території держави відбуваються "планові навчальні заходи". А вони пов'язані з протистоянням тероризму.

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