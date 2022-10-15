Для Білорусі передача ядерного озброєння стане спробою посилити режим Лукашенка. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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Експерт зазначив, що самоназваний президент Білорусі Алєксандр Лукашенко розуміє свою відповідальність у тому, що на сьогодні він є "співвиконавцем" російських воєнних злочинів в Україні, тому шукатиме можливості для посилення свого режиму.

Лукашенко закликав Росію розмістити на території Білорусі засоби ядерного ураження. Це був один з елементів, який використовують закриті авторитарні режими заради захисту тієї системи й тієї вертикалі, яку вони вибудували. Заяви Росії, що вони допускають передачу ядерних технологій – створюють можливість передачі ядерного озброєння і його елементів,

– пояснив оглядач.

За його словами, якщо це відбудеться, тим самим Росія порушить міжнародну конвенцію про заборону використання ядерної зброї.

"Вони у своїй риториці за аналогією розповідатимуть, що Британія передає Австралії підводні ядерні човни з ядерним типом реакторів і тому вони не надають Білорусі технологію виробництва, а лише створюють можливість передачі ядерної зброї", – додав політолог.

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На його думку, Росія схиляє Білорусь до вступу в активну військову кампанію на території України, тому на сьогодні не можна бути впевненим у позиції Білорусі у короткостроковій перспективі.

Все залежить від поля бою й цілком вірогідно, що тиск Путіна на Лукашенка стане значним в економічному сенсі. І цей тиск Росія використає більш ефективно, якщо Лукашенко не знайде кращого протектора, за яким він може сховатися,

– переконаний оглядач.

За його словами, альтернативою Путіну для Лукашенка на сьогодні може бути лише лідер КНР Сі Цзіньпін.

"Білорусь захищає свої кордони. Вони будуть тримати своє суспільство у ще більш напруженому стані, розхитуючи ідеологію зовнішньої загрози з Заходу та Півдня. Ескалація напруженості через розширення можливостей використання ядерної зброї збройними силами Білорусі на сьогодні має місце", – резюмував Вігірінський.

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