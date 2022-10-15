Для Беларуси передача ядерного вооружения станет попыткой ужесточить режим Лукашенко. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Эксперт отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко понимает свою ответственность в том, что на сегодняшний день он является "соисполнителем" российских военных преступлений в Украине, поэтому будет искать возможности для усиления своего режима.

Лукашенко призвал Россию разместить на территории Беларуси средства ядерного поражения. Это был один из элементов, который используют закрытые авторитарные режимы для защиты той системы и вертикали, которую они выстроили. Заявления России, что они допускают передачу ядерных технологий – создают возможность передачи ядерного вооружения и его элементов,

– объяснил обозреватель.

По его словам, если это произойдет, тем самым Россия нарушит международную конвенцию о запрете использования ядерного оружия.

"Они в своей риторике по аналогии будут рассказывать, что Британия передает Австралии подлодки с ядерным типом реакторов и поэтому они не предоставляют Беларуси технологию производства, а лишь создают возможность передачи ядерного оружия", – добавил политолог.

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По его мнению, Россия склоняет Беларусь к вступлению в активную военную кампанию на территории Украины, поэтому сегодня нельзя быть уверенным в позиции Беларуси в краткосрочной перспективе.

Все зависит от поля боя и вероятно, что давление Путина на Лукашенко станет значительным в экономическом смысле. И это давление Россия использует более эффективно, если Лукашенко не найдет лучшего протектора, за которым он может спрятаться,

– убежден обозреватель.

По его словам, альтернативой Путину для Лукашенко на сегодня может быть только лидер КНР Си Цзиньпин.

"Беларусь защищает свои границы. Они будут держать свое общество в еще более напряженном состоянии, расшатывая идеологию внешней угрозы с Запада и Юга. Эскалация напряженности из-за расширения возможностей использования ядерного оружия вооруженными силами Беларуси на сегодняшний день имеет место", – резюмировал Вигиринский.

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