Как пишут российские СМИ, такое заявление сделал заместитель председателя делегации России на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, передает 24 канал. Россия передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойной оснастки и переоборудует часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

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В Кремле заявили о "контрмерах"

На этом этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носителе ядерного оружия не предусматривается.

– заявил российский дипломат.

Кремлевский чиновник обосновал такие действия России возможным продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток. В частности, он заявил, что Россия принимает контрмеры из-за активности Польши.

"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", – сказал Воронцов.

При этом российский чиновник подчеркнул, что "не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды белорусской территорией".

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