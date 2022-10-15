Как пишут российские СМИ, такое заявление сделал заместитель председателя делегации России на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, передает 24 канал. Россия передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойной оснастки и переоборудует часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.
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В Кремле заявили о "контрмерах"
На этом этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носителе ядерного оружия не предусматривается.
– заявил российский дипломат.
Кремлевский чиновник обосновал такие действия России возможным продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток. В частности, он заявил, что Россия принимает контрмеры из-за активности Польши.
"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", – сказал Воронцов.
При этом российский чиновник подчеркнул, что "не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды белорусской территорией".
Россия угрожает ядерным оружием
- В Кремле из-за неудач на фронте прибегли к ядерным угрозам. Кроме провокаций на Запорожской АЭС в России заговорили о ядерном ударе по Украине.
- В то же время в Офисе Президента Украины заявили о "резком снижении ядерной угрозы" со стороны России. Это произошло после того, как Россия получила предупреждение от стран Запада.
- По данным СМИ, НАТО предупредило Россию, что ядерный удар изменит ход войны и почти наверняка спровоцирует "физический ответ". Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что если Россия применит против Украины любое ядерное оружие – это будет иметь серьезные последствия.
- Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что Путин применит ядерное оружие. Байден отказался раскрыть детали, как будет выглядеть ответ США, если Путин выполнит свои ядерные угрозы.
- Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что его страна не применит ядерное оружие, если Россия нанесет тактический удар по Украине. За соответствующее заявление Макрона раскритиковал министр обороны Британии.
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