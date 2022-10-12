На условиях анонимности чиновник НАТО заявил, что любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для него "беспрецедентные последствия" и, "вероятнее всего, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".

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Представитель Альянса добавил, что Россия своими ядерными угрозами пытается, прежде всего, предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.

Похоже, это первое заявление Альянса, где подтверждается возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.

Обратите внимание! Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что НАТО должно предпринять все, чтобы сделать невозможным применение Россией ядерного оружия. Так, по словам президента, НАТО должно предусмотреть превентивные удары на такие действия страны-агрессора.

Возможное применение ядерного оружия Россией: последние новости

Путин 21 сентября вместе с частичной мобилизацией в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Он заявил, что Россия будет использовать "все имеющиеся средства" для защиты своей территории.

В ответ в США предупредили, что применение ядерного оружия против Украины будет иметь катастрофические последствия для России. США и партнеры заявили, что ответят Кремлю.

К слову, призывы Президента Украины к НАТО по поводу "превентивных ударов" вызвали истерику в Кремле. Слова Зеленского извратили и заявили, что это "призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

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