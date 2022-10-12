На условиях анонимности чиновник НАТО заявил, что любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для него "беспрецедентные последствия" и, "вероятнее всего, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".
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Представитель Альянса добавил, что Россия своими ядерными угрозами пытается, прежде всего, предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.
Похоже, это первое заявление Альянса, где подтверждается возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.
Возможное применение ядерного оружия Россией: последние новости
- Путин 21 сентября вместе с частичной мобилизацией в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Он заявил, что Россия будет использовать "все имеющиеся средства" для защиты своей территории.
- В ответ в США предупредили, что применение ядерного оружия против Украины будет иметь катастрофические последствия для России. США и партнеры заявили, что ответят Кремлю.
- К слову, призывы Президента Украины к НАТО по поводу "превентивных ударов" вызвали истерику в Кремле. Слова Зеленского извратили и заявили, что это "призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".
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