На умовах анонімності високопосадовець НАТО заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" й, "найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО".

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Представник Альянсу додав, що Росія своїми ядерними погрозами намагається насамперед попередити прямий вступ НАТО та інших держав у війну в Україні.

Схоже, це перша заява Альянсу, де підтверджується можливість збройного втручання Заходу в разі використання Росією ядерної зброї.

Зверніть увагу! Раніше Володимир Зеленський наголосив, що НАТО має зробити все, щоб унеможливити застосування Росією ядерної зброї. Так, за словами президента, НАТО має передбачити превентивні удари на такі дії країни-агресорки.

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Путін 21 вересня разом з частковою мобілізацією вчергове пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Він заявив, що Росія використовуватиме "всі наявні засоби" для захисту своєї території.

У відповідь у США попередили, що застосування ядерної зброї проти України матиме катастрофічні наслідки для Росії. США та партнери заявили, що дадуть рішучу відповідь Кремлю.

До слова, заклики Президента України до НАТО щодо "превентивних уларів" викликали істерику у Кремлі. Слова Зеленського перекрутили та заявили, що це "заклик до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".

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