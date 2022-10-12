На умовах анонімності високопосадовець НАТО заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" й, "найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО".
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Представник Альянсу додав, що Росія своїми ядерними погрозами намагається насамперед попередити прямий вступ НАТО та інших держав у війну в Україні.
Схоже, це перша заява Альянсу, де підтверджується можливість збройного втручання Заходу в разі використання Росією ядерної зброї.
Можливе застосування ядерної зброї Росією: останні новини
- Путін 21 вересня разом з частковою мобілізацією вчергове пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Він заявив, що Росія використовуватиме "всі наявні засоби" для захисту своєї території.
- У відповідь у США попередили, що застосування ядерної зброї проти України матиме катастрофічні наслідки для Росії. США та партнери заявили, що дадуть рішучу відповідь Кремлю.
- До слова, заклики Президента України до НАТО щодо "превентивних уларів" викликали істерику у Кремлі. Слова Зеленського перекрутили та заявили, що це "заклик до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".
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