Генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 11 жовтня заявив, що Альянс "уважно стежить" за ядерними силами Росії. За його словами, наступного тижня НАТО проведе свої щорічні навчання ядерного стримування.

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"Завуальовані ядерні загрози" Владіміра Путіна були "небезпечними та безвідповідальними", і Кремль знав, що ядерну війну "не можна виграти". Ми уважно стежимо за ядерними силами Росії. Ми не помітили жодних змін у позиції Росії, але залишаємося пильними", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що навчання, які матиме Альянс, були заплановані задовго до нападу на Україну. Вони мають забезпечити ефективність сил ядерного стримування НАТО.

У НАТО готові до оборони

Генсек НАТО розповів, що Альянс подвоїв кількість бойових груп на сході. У майбутньому їх також можуть збільшувати.

Союзники також посилюють безпеку навколо ключових об'єктів і активізують розвідувальні дані та обмін даними. Ми вживатимемо подальших заходів для посилення нашої стійкості та захисту нашої критично важливої ​​інфраструктури, а на навмисну ​​атаку на критичну інфраструктуру союзників буде єдина та рішуча відповідь, – сказав Столтенберг.

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Він додав, що коли Україна має успіхи на фронті, то Росія вдається до невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру.

"Президент Путін розпочав цю війну. Він повинен завершити її, вивівши свої сили з України. І президент Лукашенко повинен припинити співучасть Білорусі в цьому незаконному конфлікті", – наголосив Столтенберг.

Україна та НАТО

Столтенберг 4 жовтня отримав заявку на вступ України до НАТО. Згодом її розглянуть на рівні Північноатлантичної Ради. Про це розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

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