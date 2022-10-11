Генсек НАТО на брифинге 11 октября заявил, что Альянс "внимательно следит" за ядерными силами России. По его словам, на следующей неделе НАТО проведет свои ежегодные учения ядерного сдерживания.

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"Завуалированные ядерные угрозы" Владимира Путина были "опасны и безответственны", и Кремль знал, что ядерную войну "нельзя выиграть". Мы внимательно следим за ядерными силами России. Мы не заметили никаких изменений в позиции России, но остаемся внимательными", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что учения, которые будет иметь Альянс, были запланированы задолго до нападения на Украину. Они должны обеспечить эффективность сил ядерного сдерживания НАТО.

В НАТО готовы к обороне

Генсек НАТО рассказал, что Североатлантический союз удвоил количество боевых групп на востоке. В будущем их тоже могут увеличивать.

Союзники также усиливают безопасность вокруг ключевых объектов и активизируют разведывательные данные и обмен данными. Мы будем принимать дальнейшие меры для усиления нашей устойчивости и защиты нашей критически важной инфраструктуры, а на умышленную атаку на критическую инфраструктуру союзников будет единственный и решительный ответ, – сказал Столтенберг.

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Он добавил, что когда Украина имеет успехи на фронте, Россия прибегает к неизбирательным нападениям на гражданское население и критическую инфраструктуру.

"Президент Путин начал эту войну. Он должен завершить ее, выведя свои силы из Украины. И президент Лукашенко должен прекратить соучастие Беларуси в этом незаконном конфликте", – подчеркнул Столтенберг.

Украина и НАТО

Столтенберг 4 октября получил заявку на вступление Украины в НАТО. Впоследствии она будет рассмотрена на уровне Североатлантического Совета. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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