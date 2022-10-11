У Британії зазначили, що російські ракетні удари по цивільних об'єктах України є неприйнятними. Трасс вважає, що віртуальна зустріч G7, до якої 11 жовтня долучиться і Володимир Зеленський, є нагодою підтвердити єдність протистояння агресії Росії.

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На тлі атак Росії на Україну Трасс ініціює саміт НАТО

Британська прем'єрка наголосила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна.

І зі свого боку ми не повинні ні на йоту похитнутися в нашій рішучості допомогти їм (українцям – 24 канал) здобути його (мир – 24 канал),

– переконана очільниця уряду.

Відповідно до інформації канцелярії Трасс, таку заяву вона зробить на зустрічі G7.

Ба більше, прем'єрка Британії заявить, що українським військовим успіхам частково сприяла військова та гуманітарна допомога зі сторони міжнародної спільноти, а також вплив санкцій на Росію.

Трасс зверне увагу на необхідність збереження санкцій, а також ініціює проведення повноцінної зустрічі лідерів країн-членів НАТО вже незабаром.

Зеленський поговорив з Трасс про захист неба України

Володимир Зеленський 10 жовтня провів телефонну розмову з прем'єркою Великої Британії Ліз Трасс.

Президент повідомив, що йшлося про зміцнення міжнародної політичної та оборонної підтримки, зокрема щодо прикриття неба України. Також лідери країн обговорили подальші рішучі дії щодо посилення тиску на Росію.

Зверніть увагу – звернення Зеленського за 10 жовтня: дивіться відео