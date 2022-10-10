Про це повідомив Президент, наголосивши, що Україна розраховує на лідерство Великої Британії.

Увага Масований удар по Україні, Зеленський скликає G7: хронологія 229 дня війни

Поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Розраховуємо на лідерство Великої Британії у зміцненні міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо прикриття нашого неба. Обговорили подальші рішучі дії щодо посилення тиску на Росію,

– повідомив президент.

Зеленський говорив зі світовими лідерами

Попередньо Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Лідери обговорили посилення оборонної підтримки нашої держави, координацію реакції світу на дії країни-агресора та допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури.

Президент також домовився з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом про термінове скликання групи G7, де власне він і виступить.

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Зустріч із послом США

Разом з Андрієм Єрмаком Президент провів зустріч із Послом США Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом.

Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності,

– йдеться у повідомленні.